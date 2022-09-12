Поддержать
Новости

В России восстановят памятники, демонтированные в других странах. Первым реконструируемым мемориалом стал Т-34 из Эстонии

16:01 • 12.09.2022

Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, которые демонтировали в других странах. Это решение приняли на одном из совещаний у министра обороны Сергея Шойгу, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

11 сентября он открыл первый демонтированный в другой стране военный памятник — советский танк Т-34, который раньше стоял в эстонском городе Нарва. Идентичный мемориал установили в российском городе Ивангород, который граничит с Эстонией.

16 августа Эстония временно перекрыла границу с Россией на пункте пропуска Нарва-Ивангород из-за демонтажа и перевоза памятника. Мэр Нарвы Катри Райк отказалась принимать решение о перемещении танка. В основном против демонтажа выступало русскоязычное население Нарвы. Окончательное решение приняла правящая коалиция партий, которая поручила управе города переместить танк.

Источник: ТАСС

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»