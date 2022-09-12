В освобожденном Изюме «отфильтруют» коллаборантов

После успешной деоккупации Изюма силами ВСУ в городе пройдут «фильтрационные мероприятия». Об этом в интервью Русской службе Би-би-си сообщил мэр города Валерий Марченко.

«В городе спокойно, военные занимаются зачисткой, обходят территорию города, ищут вражеских солдат, которые прятались по частным домам. Если находят, то выбивают их», – рассказал Марченко.

К так называемой «фильтрации» власти и военные приступят сразу после окончания зачистки. «Будут выискивать коллаборантов. Это займет еще где-то 10 дней. После этого в город смогут спокойно возвращаться выехавшие жители», – пояснил мэр.

По его словам, сейчас город покинули около двух третей его населения. Марченко подчеркнул, что Изюм серьезно пострадал еще в начале войны, когда его штурмовали российские войска.

«Еще с марта, когда оккупанты бомбили самолетами и артиллерией, наш город был разбит, пострадали многоэтажки, инфраструктура», – сказал мэр. По его словам, в большинстве районов сейчас нет света, газа и воды. Связи тоже нет, но над решением этой проблемы уже работают военные.

«Сейчас наши солдаты устанавливают "Старлинк" (система спутниковой связи - прим. Холод) и дают местным жителям связываться с близкими», – рассказал Марченко.

Он отметил, что одной из самых серьезных для города сейчас является проблема с от отоплением. По словам мэра, «почти все котельные разбомблены, и отопительный сезон под большим вопросом».

«Почти 70% многоэтажек пострадали, совсем разбомблены. Ситуация очень тяжелая», – подчеркнул мэр. Тем не менее, он отметил, что многие из уехавших жителей Изюма собираются вернуться в свои дома.

Изюм находился под российской оккупацией с 1 апреля 2022 года и использовался как плацдарм для дальнейшего наступления армии РФ на Донбасс. Пятью месяцами позже в ходе стремительного контрнаступления украинской армии город был освобожден ВСУ.

Источник: Русская служба Би-би-си