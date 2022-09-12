В новых «Елках» не будет ни Урганта, ни Светлакова, ни Нагиева. Все они высказывались против войны

В новой части новогодней кинокомедии «Елки» не будут играть главные звезды многосерийного проекта — Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Об этом рассказал шоураннер «Елок» Евгений Кулик в видео, размещенном на его странице во «ВКонтакте».

Ургант, Светлаков и Нагиев неоднократно высказывались против российского вторжения в Украину.

«Это не наше решение», — заявил РБК Сергей Светлаков, комментируя свое отсутствие в новой части фильма. В свою очередь, Иван Ургант сказал, что он посоветовался со Светлаковым и Нагиевым и все трое решили «взять паузу на две-три серии».

Грядущая серия «Елок» будет уже девятой по счету. Как следует из информации на официальной странице фильма во «ВКонтакте», в новой серии снялись Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Федор Добронравов, Михаил Орлов, Виктория Агалакова и сам Евгений Кулик.

Источники: Евгений Кулик, РБК