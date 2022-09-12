В ФСБ отчитались о предотвращении терактов против властей Крыма и пророссийских членов Херсонской администрации

Сотрудники ФСБ отчитались о предотвращении терактов и диверсий против сотрудников администрации Крыма и назначенных Россией членов правительства Херсонской области.

По версии ФСБ, теракты готовили в Службе безопасности Украины (СБУ). В ведомстве рассказали, что они нашли сотрудника СБУ, «руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов». В ФСБ также утверждают, что непосредственные исполнители и пособники задержаны. Других подробностей об операции не сообщается.

При этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказали, что по делу о подготовке терактов в Крыму задержаны два человека. Как сообщили журналисты, целью организаторов терактов должен был стать замначальника МВД из Новой Каховки Виталий Гура. В начале августа сотрудники ФСБ инсценировали его смерть: якобы в него выстрелили из автомата и пистолета, после чего он скончался в больнице.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. <…> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — рассказал Гура в эфире «Первого канала».

Еще одной возможной жертвой мог стать замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Источник: ТАСС, «Первый канал»