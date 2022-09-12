Топ-менеджер корпорации развития Дальнего Востока и Арктики погиб, упав с корабля

О смерти управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина стало известно сегодня, хотя погиб он 10 сентября. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Вечером в субботу Иван Печорин отдыхал на катере с друзьями в акватории острова Русский у мыса Игнатьева. Как пишет Baza, компания выпивала, а непосредственно перед отплытием топ-менеджер решил искупаться. Эта идея не понравилась капитану корабля, который не хотел выходить в море в темноте.

Когда именно Печорин упал за борт – неизвестно. По одной из версий, он сел на декоративный забор в носовой части катера и в какой-то момент, вероятно из-за качки, сорвался.

Участники прогулки сообщили капитану о пропаже Печорина только спустя 40 минут после отплытия. Поиски в море не дали результатов даже когда подключились спасатели. Тело мужчины нашли только через два дня на берегу мыса Старицкого на острове Русский.

Источники: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Baza