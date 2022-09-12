Сейчас родителям с тремя детьми запрещается быть резервистами. Депутаты от «Единой России» предлагают снять это ограничение

В Госдуму внесли законопроект, расширяющий списки граждан, которые могут попасть в мобилизационный резерв страны. Поправки предложили думские единороссы, в том числе Андрей Картаполов, Андрей Красов, Дмитрий Саблин, Юрий Швыткин и другие.

Сейчас многодетные родители, содержащие троих и более детей освобождаются от военных сборов вне зависимости от профессии и желания. Если законопроект примут, то эта категория граждан сможет пополнить мобилизационный резерв страны.

«В настоящее время они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и соответственно они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также документ прописывает порядок мобилизации резервистов, снимая ограничения на призыв родителей троих детей. Согласно законопроекту, освобождены от военных сборов и призыва на военную службу по мобилизации будут только родители четверых и более детей.

Источник: Госдума