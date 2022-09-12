Пять областей Украины были обесточены из-за ударов российской армии по энергетической инфраструктуре

Вечером 11 сентября Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Донецкая области Украины были полностью или частично обесточены, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В некоторых регионах также начались проблемы с водоснабжением. По словам Тимошенко, это произошло после того, как российская сторона двумя крылатыми ракетами попала по «критической инфраструктуре» Украины.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Россия ударила по ТЭЦ-5 в Харькове. По данным ГСЧС Украины по Харьковской области, погиб как минимум один человек.

Ближе к ночи в Сумской и Днепропетровской областях восстановили подачу электроэнергии, а в Сумской и Полтавской областях — водоснабжение. Утром 12 сентября власти Харьковской области также рассказали о восстановлении водоснабжения, работы метро и наземного транспорта.

При этом РИА «Новости» сообщило, что в Донецке не было никаких проблем с электроэнергией. Официально российская сторона пока что не комментировала атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 сентября сообщил, что атака на энергетическую инфраструктуру Украины — это «террористический акт». Подоляк предположил, что обстрел связан с отступлением российской стороны в Харьковской области.

Ранее стало известно об успешном контрнаступлении Украины на Харьковском направлении, во время которого ВСУ освободили более трех тысяч квадратных километров, почти вытеснив российскую армию из Харьковской области.

Источник: Кирилл Тимошенко, Михаил Подоляк, ГСЧС Украины, Игорь Трехов, РИА «Новости», Владимир Зеленский