Пока жители Белгорода через суд просят МЧС рассказать о бомбоубежищах, власти раздают им ключи от подвалов многоэтажек

12 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил своим подчиненным о поручении, данном еще в июле — раздать жителям городских многоэтажек ключи от подвалов на случай обстрелов.

«Я давал два месяца назад поручения в части изготовления дополнительных ключей и размещения [информации] на информационных стендах каждого подъезда о том, в какой квартире находится ключ [от подвала] с целью использования подвалов и других помещений, которые являются собственностью МКД, в качестве укрытий. Я пока не вижу в этой части отчета», — сказал Гладков в ходе оперативного совещания.

Между тем, сами жители Белгорода, который вместе с пригородами регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, продолжают борьбу с местным управлением МЧС, которое отказывается публиковать информацию о расположении городских бомбоубежищ.

Очередной суд по иску жителя города к МЧС пройдет 20 сентября. Ранее представители ведомства мотивировали свой отказ раскрыть местоположение бомбоубежищ тем, что это секретная информация.

На запрос местного жителя в управление МЧС там ответили: «Защитные сооружения гражданской обороны, или как указано в Вашем обращении "бомбоубежища", предназначены для укрытия работников организаций, продолжающих свою работу в военное время, а также для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала. Информация о местонахождении и технических характеристиках защитных сооружений гражданской обороны имеет ограниченный доступ и относится к сведениям, подлежащим засекречиванию«.

В свою очередь, глава ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов так объяснял причины, по которым расположение бомбоубежищ остается секретом для жителей: «Поймите, если мы сейчас озвучим информацию о бомбоубежищах, мы, по сути, нашему потенциальному противнику передадим информацию в виде координат объектов экономики, которые продолжают работу в особый период. То есть, мы сами расскажем, куда нужно нанести удары, чтобы нанести наибольший урон».

В случае обстрелов Потапов рекомендовал жителям региона укрываться в подземных переходах и паркингах, а также в подвалах многоквартирных домов, ключи от которых жителям так и не раздали.

«В многоэтажках из соображений антитеррористической безопасности подвалы закрыты на замок. Но туда должен быть организован свободный доступ. Для этого УК размещают на информационных стендах информацию о том, у кого из жильцов подъезда находится ключ от подвала. Главное: ни в коем случае нельзя выходить на улицу», — пояснил Потапов.

Источники: БелПресса, Fonar.tv