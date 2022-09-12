На освобожденных ВСУ территориях задержали российских учителей. Им грозит 12 лет

На севере Украины в населенных пунктах, освобожденных в результате недавнего контрнаступления ВСУ, задержали российских учителей, приехавших учить детей на оккупированных территориях по российским программам. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

Эту информацию подтвердила вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук. По ее словам, задержанным россиянам будет предъявлено обвинение по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).

«Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность. Конечно, меру наказания им определит суд, однако на территории нашего государства еще находится определенное количество российских граждан, которые приехали на временно оккупированные территории и точно понесут наказание, если не покинут нашу территорию безотлагательно», — заявила Верещук.

Она отметила, что задержанные учителя не являются комбатантами (участниками боевых действий), а значит их не будут считать военнопленными и обменивать.

Верещук также подчеркнула, что уголовная ответственность за коллаборационизм ждет и украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе.

Источник: «Страна»