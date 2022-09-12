Московского избирателя оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о «дискредитации» из-за надписи «Нет войне» на бюллетене

Москвича Льва Карманова оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о «дискредитации» (статья 20.3.3 КоАП) российской армии из-за рисунка голубя мира и надписи «Нет войне» на бюллетене.

11 сентября Карманов пришел на избирательный участок №2043 в районе Чертаново. Он нарисовал на бюллетене акварелью голубя мира и надпись «Нет войне». По словам избирателя, это заметили члены комиссии и предложили ему переголосовать, а использованный бюллетень погасить, так как краска может повредить КОИБ. Мужчина согласился и положил бюллетень на стол члена УИК — по его словам, именно это действие признали публичной дискредитацией.

Источник: «ОВД-Инфо»

Карманов проголосовал повторно, заполнив новый бюллетень ручкой. Как сообщил мужчина, когда он вышел с участка, его заметили полицейские и силой забрали паспорт. После этого на избирателя составили протокол о «дискредитации». Его увезли в Чертановский районный суд.

Источник: Лев Карманов