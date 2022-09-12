Московский мундеп Кетеван Хараидзе победила на выборах. Она находится под домашним арестом с июля 2021 года

Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе победила на выборах в Тверском округе Москвы, при этом находясь под домашним арестом. Хараидзе не может пользоваться интернетом, поэтому сообщение о победе опубликовала ее «группа поддержки».

«Меня одной даже с домашним арестом хватит защитить район от 11 едросов (в новый созыв вместе с Хараидзе попали 11 кандидатов от “Единой России” — Прим. “Холода”). Будет трудно. Знаю. Пожелайте мне сил и удачи!», — написано в фейсбуке Хараидзе.

Хараидзе арестовали в июне 2021 года — через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму. В июле ее перевели под домашний арест. По версии следствия, Хараидзе препятствовала введению в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе, из-за чего она якобы лишила граждан права на жилье. Хараидзе предъявили обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Сама мундеп считает, что дом был построен с ошибками. Хараидзе добивалась того, чтобы эти недочеты исправили.

По закону обвинение не мешает участвовать в выборах местного самоуправления. При этом, как только приговор Хараидзе вступит в силу, ее полномочия могут быть прекращены.

Источник: Кетеван Хараидзе