Поддержать
Новости

Московский мундеп Кетеван Хараидзе победила на выборах. Она находится под домашним арестом с июля 2021 года

12:39 • 12.09.2022

Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе победила на выборах в Тверском округе Москвы, при этом находясь под домашним арестом. Хараидзе не может пользоваться интернетом, поэтому сообщение о победе опубликовала ее «группа поддержки».

«Меня одной даже с домашним арестом хватит защитить район от 11 едросов (в новый созыв вместе с Хараидзе попали 11 кандидатов от “Единой России” — Прим. “Холода”). Будет трудно. Знаю. Пожелайте мне сил и удачи!», — написано в фейсбуке Хараидзе.

Хараидзе арестовали в июне 2021 года — через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму. В июле ее перевели под домашний арест. По версии следствия, Хараидзе препятствовала введению в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе, из-за чего она якобы лишила граждан права на жилье. Хараидзе предъявили обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Сама мундеп считает, что дом был построен с ошибками. Хараидзе добивалась того, чтобы эти недочеты исправили.

По закону обвинение не мешает участвовать в выборах местного самоуправления. При этом, как только приговор Хараидзе вступит в силу, ее полномочия могут быть прекращены.

Источник: Кетеван Хараидзе

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»