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Московские и петербургские мундепы потребовали отставки Путина. Это третий раз за месяц, когда президента предлагают отстранить от должности

14:51 • 12.09.2022

Муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали заявление с требованием отставки президента России Владимира Путина. Под документом поставили подписи более двух десятков депутатов.

«Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам», — говорится в заявлении.

Ранее отставку Путина потребовал совет депутатов московского муниципального округа «Ломоносовский». Также депутаты муниципального образования «Смольнинское» Петербурга призвали Госдуму обвинить в госизмене Путина из-за войны в Украине. На депутатов составили протоколы о «дискредитации» российской армии.

Источник: Ксения Торстрем

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