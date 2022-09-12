Харьков второй день подряд остался без воды и света

В Харькове из-за российских обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры. В результате жители города остались без света и водоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», — написал мэр.

Он добавил, что энергетики, спасатели и коммунальщики уже работают над устранением последствий обстрелов.

Днем раньше после российского ракетного удара и последовавшего за ним пожара на ТЭЦ-5 в Харькове и близлежащих районах пропало энергоснабжение. Без электричества перестали работать насосы городской системы водоснабжения, а в харьковском метро остановились поезда.

Такие же проблемы наблюдались и в других регионах, в том числе в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве.

Восстановить электроснабжение в пострадавших районах удалось только к утру.

В Минобороны России удары по критическим объектам украинской гражданской инфраструктуры никак не комментировали. Однако накануне в эфире российских федеральных каналов пропагандисты открыто призывали нанести удары по таким объектам, чтобы ответить на стремительное контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

Источник: Игорь Терехов