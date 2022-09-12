Глава Крыма пообещал уголовные дела, увольнения и закрытия бизнеса за исполнение украинских песен

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предательством исполнение «проукраинских» песен и пообещал уголовное преследование организаторам и всем участникам мероприятий, на которых звучат «националистические гимны».

Скандирование проукраинских лозунгов и исполнение «националистических» песен на публичных мероприятиях в Крыму является предательством по отношению к России, написал Аксенов в своем телеграм-канале.

«Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищает мир. А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят», — отметил он.

Накануне заявления Аксенова в сети распространилось видео, как утверждается с празднования свадьбы в Бахчисарае, на котором гости танцуют под украинскую песню «Червона Калина».

В августе Ленинский районный суд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии посетителя кафе «Краб» в городе Щелкино, который заказал у диджея песню «Дикое поле» украинского рэпера Ярмака.

Выполнившего этот заказ ди-джея суд приговорил к 15 суткам ареста.

Источник: Сергей Аксенов