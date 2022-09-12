«Единая Россия» и «Мой район» победили на муниципальных выборах в Москве

По предварительным данным, на муниципальных выборах в Москве победила «Единая Россия» и аффилированное с ней общественное объединение «Мой район».

Всего «Единая Россия» получила 1160 мандатов, «Мой район» — 134, КПРФ — 42, справедливороссы и «Новые люди» — по 20 мандатов, «Яблоко» — 3 и «Коммунисты России» — один. В районе Люблино судьбу одного из мандатов решит жеребьевка, так как кандидаты от ЕР и ЛДПР набрали одинаковое количество голосов — по 3312.

Таким образом, по итогам выборов оппозиции удалось получить большинство лишь в одном столичном районе — Куркино. По итогам предыдущих выборов, «оппозиционными» стали советы депутатов в 16 районах Москвы.

Весьма характерными для столицы в целом стали изменения по итогам выборов в совете муниципальных депутатов Тверского района. После предыдущих выборов там был лишь один депутат от партии власти, а все остальные от «Яблока» или самовыдвиженцы. Теперь же там победили 11 кандидатов от «Единой России» и лишь один самовыдвиженец — Кетеван Хараидзе, которая уже больше года находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.

Итоговая общая явка в Москве составила 33,9%. Это более чем вдвое превысило этот показатель на выборах в 2017 году, когда проголосовали менее 15 процентов москвичей.

При этом почти три четверти проголосовавших сделали это дистанционно. Так, на участки, чтобы отдать свой голос, пришли 695 тысяч москвичей, а в интернете с помощью ДЭГ проголосовали 1,692 миллиона избирателей.

Источник: РБК