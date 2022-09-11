За неделю украинские военные, вероятно, вернули десятую часть территорий, которые Россия оккупировала с начала войны

По расчетам «Агентства», Россия за неделю могла потерять 8,6 тысяч квадратных километров оккупированных территорий Украины. Расчеты проведены на основе карты, опубликованной Минобороны России.

Ведомство показало карту на брифинге официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Из нее следует, что российские военные контролируют незначительную часть территории Харьковской области, около двух тысяч квадратных километров.

Также сегодня сообщалось, что украинская армия вернула контроль над селами Гоптовка и Казачья Лопань. Они находятся рядом с границей с Россией.

Источник: «Агентство», «Русская служба Би-Би-Си»