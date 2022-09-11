Электронные списки избирателей в Москве массово сбоили в первый день выборов. Людям предлагали проголосовать в другой день

9 сентября в Москве произошел массовый сбой системы электронных списков. При этом использовать физический журнал избирателей на некоторых участках не разрешалось.

Об этом «Холоду» рассказал сооснователь платформы «Выдвижение» Михаил Лобанов и наблюдатели на участках. По словам Лобанова, сбой произошел по всему городу. «Избирателям говорили подождать, они ждали 10, 20, 30 минут и уходили », — сказал Лобанов.

Наблюдательница Валя Дехтяренко рассказала «Холоду», что в первый день голосования на ее участке в Гагаринском районе около 13:30 произошел сбой электронного списка — во время скана паспортов комиссия не могла найти избирателей. По словам Дехтяренко, комиссия пыталась решить проблему еще в течение 20 минут. После этого, как сообщила наблюдательница, они попросили избирателей проголосовать в другой день.

«Они (представители избирательной комиссии — Прим. “Холода”) сказали: “Извините, не работают компьютеры. Приходите завтра или послезавтра”», — рассказала девушка.

По ее словам, через полтора часа члены комиссии снова попытались воспользоваться электронными списками, которые уже начали работать «через раз». Дехтяренко утверждает, что это продолжалось на протяжении трех часов. Также она рассказала, что на других участках в Гагаринском районе были такие же проблемы.

На вопрос Дехтяренко, можно ли использовать физический журнал избирателей, члены комиссии ответили, что так можно делать «только в экстренных случаях, и то только после разрешения начальства».

Наблюдательница на одном из участков в Академическом районе, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что сбой начался около часа дня. Комиссия, по ее словам, долго пыталась справиться с зависшей системой.

«Многие ждали, но не все. Одна бабушка попросила "больше не звать ее на эти выборы" », — рассказала наблюдательница. Всего с ее участка за время сбоя, не проголосовав, ушли три человека.

Сначала комиссия, следуя инструкции, решила вносить желавших проголосовать в журнал избирателей. Потом председателю участковой комиссии позвонили из территориальной комисии по Академическому району и запретили его использовать.

«Я написала жалобу, что не разрешают доставать бумажную книгу. По факту претензии не к комиссии вообще, комиссия правильно сработала», — рассказала наблюдательница.

Электронные списки голосования в Москве используются на выборах в этом году впервые. По данным на 12:00 11 сентября, в Москве проголосовали 28,5% избирателей.

Источник: «Холод»