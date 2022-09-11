Российские власти отложили референдумы в оккупированных областях Украины после контрнаступления ВСУ — «Медуза»

Два близких к Кремлю источника «Медузы» рассказали, что российские власти на неопределенный срок отложили вопрос проведения референдумов о присоединении к России оккупированных областей Украины после контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

«******* [поспешно уехали] все. Поступил приказ ехать домой», — сказал источник издания о прокремлевских политтехнологах, которые работали в Харьковской и Запорожской областях. В Херсонской области политтехнологи при этом пока остаются.

Издание также сообщает, что в начале войны в Кремле считали, что смогут присоединить территории уже в апреле. Позднее референдумы решили провести 4 ноября, в День народного единства в России. Оккупационные администрации должны были на следующей неделе официально объявить об этой дате, однако теперь «о ноябре речи уже не идет».

Источник: «Медуза»