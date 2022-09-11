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На московского избирателя составили протокол о «дискредитации» армии из-за надписи «Нет войне» на бюллетене

16:34 • 11.09.2022

Москвича Льва Карманова задержали на избирательном участке №2043 в районе Чертаново после того, как он нарисовал на бюллетене голубя мира и написал «Нет войне». Карманов сказал, что написал «все, что думает».

На московского избирателя составили протокол о «дискредитации» армии из-за надписи «Нет войне» на бюллетене
Источник: «ОВД-Инфо»

Надпись на бюллетене заметили полицейские. Они забрали у Карманова телефон и паспорт, а потом отвезли в отделение полиции, где составили протокол о «дискредитации» (20.3.3 КоАП). По этой статье мужчине грозит штраф.

После составления протокола Карманова увезли в Чертановский районный суд.

Источник: «ОВД-Инфо»

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