На московского избирателя составили протокол о «дискредитации» армии из-за надписи «Нет войне» на бюллетене

Москвича Льва Карманова задержали на избирательном участке №2043 в районе Чертаново после того, как он нарисовал на бюллетене голубя мира и написал «Нет войне». Карманов сказал, что написал «все, что думает».

Источник: «ОВД-Инфо»

Надпись на бюллетене заметили полицейские. Они забрали у Карманова телефон и паспорт, а потом отвезли в отделение полиции, где составили протокол о «дискредитации» (20.3.3 КоАП). По этой статье мужчине грозит штраф.

После составления протокола Карманова увезли в Чертановский районный суд.

Источник: «ОВД-Инфо»