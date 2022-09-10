В Литве начали производить чипсы со вкусом вагины

Литовская компания CHAZZ выпустила чипсы со вкусом вагины. Производители считают, что такой продукт поможет потребителям наладить межличностные отношения — подразумевается, что чипсы можно съесть вместе со второй половинкой. В CHAZZ считают, что продукт поможет откровенно поговорить о сексе.

Одна пачка стоит 9,99 евро. В составе чипсов картофель, рапсовое масло, соль, лук, чеснок, сахар, сметана, дрожжевой экстракт, ароматизаторы и другие ингредиенты.

Ранее Lay’s выпустила стиральную машина для пальцев — она быстро удаляет крошки чипсов и жир с кончиков пальцев.

Источник: CHAZ