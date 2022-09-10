Московские мундепы вслед за петербургскими предложили Путину уйти в отставку

Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы выпустил обращение, в котором призвал президента Владимира Путина сложить полномочия.

В тексте обращения указано, что после второго президентского срока Путина «все пошло наперекосяк»: ВВП не был удвоен, минимальная зарплата не выросла до обещанного уровня, из России начали массово уезжать умные и работоспособные молодые люди.

Авторы обращения отметили, что при Путине Россию в мире начали бояться и ненавидеть, а риторика российских чиновников пронизана нетерпимостью и агрессией.

«Просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели, и препятствуют развитию России с ее человеческого потенциала», — говорится в обращении.

Ранее петербургские депутаты муниципального образования «Смольнинское» попросили Госдуму обвинить Путина в государственной измене. По их мнению, президент своим решением начать войну в Украине нанес вред безопасности России и ее граждан, было запущено разрушение российской экономики. Позже на подписавших обращение депутатов составили протоколы по статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Источник: Муниципальный округ Ломоносовский в городе Москве