Антифашист из Урала, которого обвиняют в терроризме, рассказал о пытках

27-летний антифашист из Екатеринбурга Юрий Незнамов, которого в конце августа задержали вместе с пятью людьми из Тюмени и Сургута, сообщил о пытках.

Незнамов рассказал своему адвокату Федору Акчермышеву, что после задержания 31 августа в Екатеринбурге силовики пытали его. Защитник предположил, что это могло происходить в здании следственной части тюменского МВД на улице Малыгина, дом 54.

«Были различные пытки. Первое, что было — душили пакетом, после этих пыток повалили на пол. Приоткрыв пакет, положили тряпку и начали лить воду на нос и рот. После этого меня связали в ногах и крепко в руках. В один из кроссовок положили что-то мокрое, также прикрепили что-то к спине, после пустили ток. Сколько времени это продолжалось, сказать не могу, так как показалось вечностью. Я также рассказал всю правду и дополнял их словами, которые мне внушали, чтобы это прекратилось. Такую боль я не испытывал никогда в жизни», — рассказал адвокату Незнамов.

Мужчина также сообщил, что ему угрожали расправой, если он «не подпишет слова следователя». Также, по словам Незнамова, силовики угрожали подбросить взрывчатое вещество с его отпечатками пальцев его родным. В итоге антифашисту пришлось подписать пустые листы. На одной из копий допроса вместо подписи он оставил пометку SOS.

31 августа Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте задержали шесть антифашистов и анархистов — Кирилла Брика, Дениза Айдына, Даниила Чертыкова, Никиту Олейника, Романа «Рыжего» и Юрия Незнамова. Им вменяют статью об организации террористического сообщества и участие в нем (статья 205.4 УК). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Источник: «Медиазона»