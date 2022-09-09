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Выборы в России начались с нарушений и задержаний

11:50 • 09.09.2022

Незаконная агитация за провластных кандидатов появилась в первый день голосования вблизи некоторых московских УИКов. Зарифмованные трафаретные надписи на асфальте призывают голосовать за кандидатов от аффилированного с московской мэрией общественного объединения «Мой район».

Также стало известно о как минимум двух задержанных полицией наблюдателях. Это Ольга Никишина в Москве и Виталий Немцев в Краснодаре. 

На последнего уже составлен протокол по статье о демонстрации запрещенной символики из-за стикера украинского полка «Азов», который наклеили на автомобиль Немцева неизвестные.

9 сентября — первый из трех дней голосования на нынешних выборах. В зависимости от региона граждане будут голосовать за кандидатов в муниципальные депутаты, претендентов на места в городских и региональных законодательных собраниях, а также за глав регионов.

Источники: Автозак LIVE, «ОВД-Инфо»

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