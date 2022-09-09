В Москве суд арестовал нового обвиняемого в госизмене

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 ноября для подозреваемого Михаила Баранова. Ранее уголовное дело о государственной измене в его отношении возбудила ФСБ.

По этой статье обвиняемому может грозить тюремный срок от 12 до 20 лет.

Детали дела, как и всегда в случае с делами о госизмене, засекречены.

Только за три летних месяца ФСБ возбудила по меньшей мере шесть уголовных дел о госизмене. Фигурантами этих дел как правило становились ученые.

1 июля по одному из таких дел суд арестовал доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Страдавший от онкологического заболевания Колкер скончался через два дня после ареста.

Спустя две недели по другому делу о госизмене был арестован сотрудник российско-финской компании Валерий Тимофеев.

В августе по обвинению в государственной измене были арестованы занимавшийся разработками в области гиперзвука директор института Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк и главный научный сотрудник этого же института Анатолий Маслов.

Также обвиняемыми по таким делам, которых суд заключил под стражу, стали Игорь Кондрацкий и человек по фамилии Титов, чье имя не сообщалось.

5 сентября 2022 года после двух лет содержания в СИЗО Московский городской суд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о «государственной измене». Следствие утверждало, что Сафронов якобы передавал информацию, содержащую гостайну, иностранным гражданам в интересах западных разведок. Журналистам удалось ознакомиться с материалами дела и доказать, что Сафронова судят за журналистскую деятельность, но суд отказался приобщить материалы расследования к делу.

Источник: Мещанский суд Москвы