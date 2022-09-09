Петербургских мундепов, предложивших обвинить Путина в госизмене, вызвали в полицию

Вечером в четверг депутату совета муниципального образования «Смольнинское» Диане Серой пришло смс с требованием явиться в отделение полиции к 9 утра. Как следует из текста сообщения, там на нее составят протокол по статье о «дискредитации действующей власти РФ».

Скриншот СМС Серая опубликовала в своем твиттере.

Такие же сообщения пришли еще как минимум троим мундепам Санкт-Петербурга, Никите Юферову, Дмитрию Палюге и Дмитрию Балтрукову.

Накануне вышеупомянутые мундепы обратились к депутатам Госдумы с предложением обвинить Владимира Путина в государственной измене «для отрешения его от должности». Основанием для такого обвинения стало начало «специальной военной операции» в Украине, которая, по мнению депутатов, привела к массовой гибели российских военных, серьезному ущербу для экономики РФ и расширению НАТО.

Источник: Диана Серая