Оккупационные власти Харьковской области признали потерю контроля над Балаклеей

Балаклея «по сути не контролируется» российскими войсками, сейчас бои ведутся на подступах к городу. Об этом, как передает РБК, заявил глава оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Сложная гуманитарная обстановка [в Балаклее]... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», — сообщил Ганчев.

Накануне появились сообщения о заходе в оккупированную Балаклею подразделений ВСУ. Представители Минобороны эти сообщения не комментировали, а пророссийские телеграм-каналы и паблики утверждали, что бои за город продолжаются и ВСУ удалось добиться лишь локальных успехов.

Позже в сети появились видео, в которых украинские военные снимают российский и водружают украинский флаг над зданием городской администрации Балаклеи. Один из таких роликов опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: РБК