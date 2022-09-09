В Биробиджане, несмотря на протесты церкви, откроют стену памяти Горшка. Но не торжественно

После протестов представителей РПЦ власти Биробиджана отменили торжественное открытие стены памяти покойного лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, также известного как Горшок.

Фото: Александр Романов

Церемония открытия мемориала легенды отечественного панк-рока должна была пройти завтра, 10 сентября. Однако, незадолго до этого, против появления в городе стены памяти Горшка выступил архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем.

«Анонсируется открытие стены памяти человеку, который при жизни славился эпатажным поведением на сцене и вне сцены. Неужели через согласование данного мероприятия мэрия обозначает новые примеры для подражания?! Не думаю, что Биробиджан, 85-летием которого ознаменован нынешний сентябрь, заслужил обозначение в общественном пространстве идей, мыслей и утверждение памяти "Горшка"», — написал он в открытом письме мэру Биробиджана Максиму Семенову. В том же письме архиепископ, впрочем, оговорился, что учитывая пристрастие Горшка к алкоголю и смерть от передозировки опиатами место для мемориала (возле городских очистных сооружений), возможно, выбрано правильно.

В свою очередь, мэрия города открестилась от торжественного открытия стены памяти, заявив, что это была частная инициатива.

Создатель мемориала, нарисовавший на стене портрет Горшка размером в несколько квадратных метров, биробиджанец Александр Романов заявил, что, несмотря на отмену торжественной церемонии, стена памяти на месте.

«Стена готова, и я снял полотно раньше. Выкосил траву, покрасил соседние плиты. Всем, кому понравится — наслаждайтесь. Кому нет — не портите! Я сделал то, что хотел, результатом доволен. Приходите, фотографируйтесь, пойте песни под гитару. Торжественного открытия завтра не будет. Надеюсь, в будущем организуем крутое событие», — написал на своей странице в соцсети Александр Романов.

Как пишут местные СМИ, фронтмен «Короля и Шута» Михаил Горшенев жил в Биробиджане некоторое время. Кроме того, в этом городе родился младший брат Горшка Алексей — лидер группы «Кукрыниксы».

Источники: EAOMedia, Александр Романов