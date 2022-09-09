На главного редактора журнала «Театр» Марину Давыдову и драматурга Михаила Дурненкова составили протоколы о «дискредитации» армии

Сведения об административных делах по статье о «дискредитации» армии РФ появились на сайте Тверского районного суда.

Что стало поводом для возбуждения дел доподлинно неизвестно, но и Давыдова, и Дурненко ранее критически высказывались в своих соцсетях о развязанной Россией войне в Украине.

В частности, 19 апреля Дурненков в фейсбуке пожелал российской армии «полного и сокрушительного поражения», а украинцам — «сил и мужества». После этого председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин призвал исключить драматурга из организации, а Школа-студия МХАТ разорвала контракт с Дурненковым.

Марина Давыдова также выступила против российского вторжения в Украину, подписав коллективное письмо деятелей культуры против «спецоперации». После этого ей стали поступать угрозы по почте и телефону, а на двери ее квартиры неизвестные нарисовали букву Z.

Сейчас Дурненков и Давыдова находятся за пределами России.

После начала войны в Украине многие российские театральные деятели, выступившие против, были привлечены к ответственности по статье о «дискредитации» армии.

В частности, Тверской суд Москвы уже оштрафовал по этой статье на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину, а 14 сентября рассмотрит административное дело в отношении актрисы Кристины Асмус.

Источники: Тверской районный суд (1, 2)