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Минобороны России закрыло комментарии в своих соцсетях из-за вопросов об украинском наступлении

16:55 • 09.09.2022

Комментарии на официальных страницах российского министерства обороны в ВК и «Одноклассниках» закрыты. Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Закрыть комментарии администраторов страниц, вероятно, заставили многочисленные вопросы от пользователей про украинское контрнаступление в целом и взятие ранее оккупированной Россией Балаклеи, в частности.

Сначала комментарии с неудобными вопросами просто удалялись, а затем возможность комментировать и вовсе была отключена. Доступной для комментирования теперь осталась лишь страница Минобороны в RuTube.

Информация об успехах украинского контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях поступает последнюю неделю. Накануне бойцам ВСУ удалось занять город Балаклея, который около полугода был оккупирован российскими войсками.

Минобороны никак не комментировало эти сообщения, а в ежедневной официальной сводке даже не упоминало успешные наступательные действия ВСУ.

Источник: «Можем объяснить»

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