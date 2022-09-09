Блогера Юрия Хованского исключили из списка террористов-экстремистов Росфинмониторинга

Известного блогера Юрия Хованского обвиняли в публичном оправдании терроризма с использованием интернета. В июне 2021 года он был задержан, а затем арестован. После полугода содержания под стражей суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Поводом для уголовного преследования стала исполненная Хованским в 2012 году на одном из стримов песня про теракт во время мюзикла «Норд-Ост». По версии следствия, Хованский спел эту песню шестью годами позже — в 2018 году.

Во время содержания Хованского в СИЗО, по его словам, следователи давили на него и угрожали уголовным преследованием его девушки, требуя признательных показаний.

В июле обвинение Хованскому переквалифицировали на более мягкое, по которому уже истек срок давности. Затем суд сослался на это обстоятельство и прекратил дело в отношении блогера.

Источник: Росфинмониторинг