Администрация Запорожской АЭС из-за обстрелов готовится остановить последний работающий реактор

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить боевые действия и обстрелы территории Запорожской АЭС из-за перебоев с электричеством на станции.

Он подчеркнул, что в результате последних обстрелов станция лишилась внешнего энергоснабжения, которое требуется для систем охлаждения реакторов и безопасной работы всей станции.

«Вместе это существенно увеличивает риск ядерной аварии. Обстрелы вокруг Запорожской АЭС должны остановиться», — написал Гросси в твиттере.

Он также сообщил. что администрация Запорожской АЭС из-за отсутствия гарантий восстановления внешнего электроснабжения станции после ночного обстрела, рассматривает возможность остановки единственного работающего на данный момент реактора

Ночью после очередного обстрела без электричества остался весь город Энергодар, возле которого расположена ЗАЭС, и еще несколько близлежащих населенных пунктов.

Городские власти объяснили отключение света тем, что в районе Запорожской ТЭС в результате обстрела было повреждено электрораспределительное оборудование.

Источники: Рафаэль Гросси