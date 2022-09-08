Жители украинской Балаклеи, которая была оккупирована с марта, сообщили, что в город зашли ВСУ

Жители города Балаклея в Изюмском районе Харьковской области, который был под контролем России с марта, сообщили журналистам «Страна.ua», что в город зашли украинские военные.

«Зашли с западной стороны, была автоматная стрельба в городе, но недолгая. Сейчас тихо. Городских боев не было. Судя по всему, русские сами ушли», — сообщили местные жители.

В соцсетях появилась фотография плохого качества, на которой изображен, как утверждается, украинский флаг, воздвигнутый на администрации города. Также в интернете опубликовали фото памятника Тарасу Шевченко, который стоит в центре Балаклеи — там тоже воздвигли флаг.

Автор телеграм-канала «Vоенкор Котенок Z» сообщил, что поднятие флага над зданием администрации не означает, что украинская армия взяла город под контроль. В канале утверждается, что бои идут в черте населенного пункта.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов также сообщил, что украинские войска в Харьковской области продвинулись на 50 километров, взяв под контроль 20 деревень.

Балаклея, в которой жило 30 тысяч человек, была оккупирована в начале марта.

Источник: «Страна.ua», «Vоенкор Котенок Z», «Украинская правда»