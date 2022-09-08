Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Умерла королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет.

Новым королем станет старший сын Елизаветы II принц Уэльский Чарльз, которому 73 года. Чарльза официально провозгласят новым британским монархом на заседании совета престолонаследия.

«Смерть моей любимой матери, ее Величества королевы — момент величайшей скорби для меня и всех членов моей семьи», — сообщил он.

Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра, сообщают в Букингемском дворце.

Лондонская биржа после смерти Елизаветы II остановила торги. Над Букингемским дворцом, на ворота которого вывесили заявление о смерти королевы, и в Виндзорском замке приспустили флаг Великобритании.

Днем 8 сентября стало известно, что королеве Великобритании Елизавете II рекомендовали находиться под наблюдением медиков в замке Балморал в Шотландии. Врачи выразили обеспокоенность состоянием королевы. Сама Елизавета II, как сказано в заявлении Букингемского дворца, чувствовала себя комфортно.

В тот же день стало известно, что в Балморал едут все ближайшие члены королевской семьи — включая принца Гарри и его жену Меган Маркл. В Букингемском дворце объявили об отмене смены караула.

Телеканал BBC One также отменил все программы до 19:00. Журналисты сообщили, что на канале будут транслировать новости о здоровье королевы. Ведущий Хью Эдвардс вышел в эфир, надев темный костюм, белую рубашку и черный галстук — в соответствии с дресс-кодом BBC на случай смерти одного из членов королевской семьи.

Накануне королева перенесла заседание Тайного совета. Это произошло после аудиенций с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и экс-премьером Борисом Джонсоном.

Обновлено в 21:15. Добавлено заявление Чарльза.

Источник: Букингемский дворец (1, 2), The Guardian, ТАСС