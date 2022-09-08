Провокаторы массово обзванивают оппозиционных кандидатов в Москве

Неизвестные, представляющиеся журналистами «Независимой газеты», «Новой газеты» и портала polit.ru, обзванивают оппозиционных кандидатов в Москве. Дозвонившись, лжежурналисты настойчиво задают вопросы об «Умном голосовании» и отношении к войне в Украине.

Об этом «Холоду» рассказал зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров. По его словам, подобные звонки получили несколько десятков оппозиционных кандидатов в Москве. Причем как попавшие в списки «Умного голосования», так и нет. Сам Гончаров посчитал это провокацией с целью запугать кандидатов или подвести их под преследование.

«Возможно, задавая вопросы о событиях в Украине и “Умном голосовании”, наших кандидатов пытались спровоцировать на высказывания, которые позволили ли бы сделать их фигурантами административных, а может и уголовных дел. В противном случае это просто акция психологического давления, цель который вывести всех из равновесия, заставить сомневаться и переживать», — сказал Гончаров.

Он отметил, что убедиться в том, что звонящие не те, за кого себя выдают, оказалось довольно просто: «Как только мы спрашивали у очередного лжежурналиста, кто редактор его отдела, он сразу бросал трубку и переставал отвечать на сообщения».

При этом, по словам Гончарова, звонки продолжились даже после того, как факт провокации удалось предать огласке в СМИ. «Видимо, они там в своем колл-центре не следят за новостной повесткой», — предположил Гончаров.

Звонки от представляющихся чужими именами провокаторов — не новое средство в борьбе против оппозиционных кандидатов на нынешних выборах. 19 августа кандидат в муниципальные депутаты по району Измайлово от КПРФ Глеб Солуянов опубликовал запись разговора с неизвестным, который пытался выдать себя за депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.

В разговоре «Митрохин» настойчиво интересовался позицией Солуянова по Украине и предлагал принять участие в некоем «объединительном форуме оппозиции». Сам Солуянов предположил, что целью этой провокации было скомпрометировать его перед руководством партии и добиться, таким образом, снятия его кандидатуры с выборов.

Источники: «Холод», Кирилл Гончаров, Глеб Солуянов