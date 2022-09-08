В годовщину начала блокады Ленинграда прокуратура потребовала признать ее геноцидом

Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны актом геноцида. Ранее такое поручение своим подчиненным дал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, ведомство вместе с экспертами изучило архивные документы и пришло к выводу, что блокада Ленинграда была преступлением против человечности.

«Так, в период 1941-1944 гг. Ленинград был блокирован немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода. Всего за период блокады Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблены более 1 млн советских граждан», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Целями подачи иска в ведомстве назвали защиту интересов неопределенного круга лиц, в частности, «жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города», а также «доведение до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны».

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. В годовщину начала в Санкт-Петербурге отмечают День памяти ее жертв.

Источник: Генеральная прокуратура