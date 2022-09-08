Петербургские мундепы предложили обвинить Путина в государственной измене

Муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга собираются направить обращение к своим коллегам из Госдумы с предложением обвинить президента Владимира Путина в государственной измене.

Соответствующее обращение было принято большинством голосов на заседании совета депутатов МО «Смольнинское».

⚡Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности



Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52 — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022

Как следует из опубликованного документа, основанием для обвинения президента в госизмене петербургские мундепы сочли начало «специальной военной операции» в Украине, которая, по их мнению, привела к массовой гибели российских военных, ущербу российской экономике и расширению НАТО.

В связи с этим, поддержавшие обращение депутаты мундепы считают необходимым обвинить Путина в государственной измене «для отрешения его от должности».

Россия вторглась в Украину 24 февраля. За полгода войны армия РФ, по мнению экспертов, потеряла свои наиболее боеспособные части, а российская экономика серьезно пострадала в результате беспрецедентных санкций, наложенных странами Запада. Кроме того, Швеция и Финляндия, сохранявшие до сих пор нейтралитет, подали заявки на вступление в НАТО.

Источник: Дмитрий Палюга