Монеточка оплатила долг, из-за которого ее искали приставы, и попросила не мешать ей наслаждаться материнством

Певица Лиза Монеточка выложила скриншоты об оплате задолженностей, из-за которых ее якобы начали искать судебные приставы. Она также сообщила, что ей ничего не известно об объявлении ее в розыск.

« Возможно дело в том, что эта информация первоначально поступает в издание Mash, наше любимое, и только потом, через какое-то время, доходит непосредственно до самих преступников », — сказала Монеточка.

Ранее Mash сообщил о том, что Елизавету Гырдымову (так зовут Монеточку) ищут судебные приставы. Причиной якобы стали 500 тысяч рублей, которые суд обязал ее выплатить певцу Стасу Костюшкину за “плагиат”. Таковым суд счел песню Монеточки «Мама, я не зигую», которая является пародией на песню Костюшкина «Женщина, я не танцую».

В своем телеграм-канале Монеточка выложила скрины оплаченных квитанций по иску, а в приложенном аудиосообщении попросила «не мешать ей наслаждаться материнством».

«Ведь я же мать, и меня нельзя сажать в тюрьму. И нельзя разыскивать», — сказала недавно родившая девочку певица.

Источники: Mash, Монеточка