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«Мемориал» выиграл суд по жалобам на незаконные обыски

18:30 • 08.09.2022

Мосгорсуд и прокуратура встали на сторону правозащитного центра «Мемориал» и «Международного мемориала». Организации выиграли апелляции по жалобам на незаконные обыски, которые прошли в офисах правозащитников 4 марта. Дело вернули на новое рассмотрение.

В марте в офисе правозащитников прошли обыски, связанные с делом об экстремизме Бахрома Хамроева, который был членом «Мемориала». Во время обыска силовики написали на плакатах и открытках буквы Z и V, изъяли технику, книги, запрещали съемку и не пускали сотрудников. Правозащитники считают, что дело было предлогом, чтобы получить доступ к документации. Сотрудники организации подали в суд на незаконный обыск, где жалобы отклонили.

«Международный мемориал», а также правозащитный центр «Мемориал» были ликвидированы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря 2021 года соответственно.

Источник: «Полный ПЦ 2.0»

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