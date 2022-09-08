Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян с туристическими визами с 19 сентября

Эстония перестанет пускать на свою территорию граждан РФ с туристическими шенгенскими визами, выданными любыми государствами, с 19 сентября. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что аналогичные меры введут Латвия, Литва и Польша.

При этом глава МИД отметил, что ограничения не коснутся тех, кто хочет поехать в эти страны, чтобы навестить родственников, а также хочет въехать по гуманитарным причинам.

Латвия также опубликовала совместное заявление с Литвой, Польшей и Эстонией о запрете на въезд с 19 сентября, в котором указано, что поездки в Евросоюз — это привилегия, а не универсальное право человека. Также страны подчеркнули, что их границы всегда открыты для диссидентов.

«Мы полностью признаем необходимость продолжать поддерживать противников путинского режима и предоставлять им возможность покинуть Россию», — говорится в совместном заявлении.

Ранее Еврокомиссия утвердила приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Из-за этого подача документов на шенгенскую визу для граждан России станет дольше и дороже.

Источник: «Интерфакс», Кабинет министров Латвии