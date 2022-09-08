Администрация колонии отменила адвокатскую тайну для Алексея Навального

Администрация колонии, в который отбывает срок политик Алексей Навальный, объявила ему, что лишила его права на приватное общение с адвокатом. С этого момента все документы, которыми обмениваются политик и его защитники, будут проходить трехдневную проверку сотрудниками колонии. Об этом сам Навальный сообщил в своем инстаграме.

Навальному сказали, что он занимается преступной деятельностью. «На мой удивленный вопрос: "А можно уточнить, какие страшные экстремистские преступления я совершаю?" — было сказано: "А это секретная информация, вам ее знать не положено, материалы проверки мы вам не дадим. Все, что вам положено знать: адвокатская тайна на вас больше не распространяется"», — пишет Навальный.

По его словам, изменились и условия, в которых он общается со своими адвокатами. Теперь общение происходит через двойное пластиковое стекло с решеткой внутри. Щель для передачи документов в этом стекле и вовсе отсутствует.

Сам политик предположил, что поводом для новых ужесточений режима его содержания в колонии послужили его проект «Умное голосование», недавно учрежденный профсоюз заключенных и тюремщиков или так называемый «список-6000». В него Навальный вместе со своими соратниками вносят лиц, в отношении которых, по их мнению, Запад должен ввести персональные санкции.

В последние месяцы давление со стороны администрации колонии на Навального значительно усилилось, за несколько недель он четырежды был помещен в штрафной изолятор, что привело к ухудшению его здоровья.

Источник: Алексей Навальный