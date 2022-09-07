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Заксобрание Башкирии и депутаты «Единой России» предлагают запретить пропаганду чайлдфри

21:21 • 07.09.2022

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды «идеологии бездетности». Автором инициативы стали Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, а также депутаты Госдумы от «Единой России» Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.

Депутаты называют сознательную бездетную жизнь «зарубежной идеологией» и обвиняют ее сторонников в сокращении населения. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что сторонники чайлдфри формируют поведение, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей. Это «идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой» России.

«Пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения "чайлдфри", ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — написали авторы документа.

В июле в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ+ в СМИ. В России уже действует похожий закон, касающийся только распространения информации среди несовершеннолетних.

Источник: Госдума

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