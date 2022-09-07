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В самопровозглашенной ДНР завели уголовные дела против 24 бойцов полка «Азов»

19:56 • 07.09.2022

Генпрокуратура самопровозглашенной ДНР направила в местный суд дела против 24 бойцов украинского полка «Азов».

Семерых бойцов обвиняют в организации деятельности «Азова», который признан террористической организацией (часть 1 статьи 234 УК самопровозглашенной ДНР). Им грозит тюремный срок до 20 лет. Остальные 17 бойцов обвиняются в участии в деятельности полка (часть 2 статьи 234 УК самопровозглашенной ДНР). Они могут получить до 10 лет тюрьмы. Помимо прочего, всем 24 людям вменяют попытку захвата власти в так называемой республике (часть 4 статьи 232 УК самопровозглашенной ДНР).

В начале августа суд заочно приговорил к девяти годам колонии россиянина Антона Королева. По версии следствия, в марте 2015 года Королев вступил в полк «Азов». Там он прошел боевую подготовку. После этого он начал участвовать в боях в Донбассе. Мужчина считает себя добровольцем.

Также в августе полк «Азов» был признан террористической организацией и запретил ее на территории России.

Источник: Генпрокуратура самопровозглашенной ДНР

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