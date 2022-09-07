В Новосибирске студентам предложили простить долги по учебе, если они пойдут на войну

Студентам Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) предлагают вступать в «научные роты» российской армии в обмен на прощение долгов по учебе — такая информация содержится в сообщениях, которые рассылают учащимся, сообщает «Тайга.инфо». Источник издания предположил, что рассылку мог организовать деканат.

7 сентября в конференц-зале первого корпуса запланирована встреча «в целях проведения агитационного мероприятия по отбору кандидатов для прохождения военной службы», туда зовут студентов 2–4 курсов.

«Если на данное мероприятие пойдет кто-то из должников (так как очень нужны люди), то будет бонус от деканата, который включает максимально долгое терпение и откладывание отчисления заместителями деканов, а также <…> [упомянуто имя одного из руководителей факультета математики и информатики] готов оказать доп. поддержку — поговорить с проблемными преподавателями для таких студентов», — говорится в сообщениях. В них также попросили старост 2–4 курсов отчитаться от наличии желающих.

Источник: «Тайга.инфо»