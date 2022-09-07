«Проект»: семья Андрея Турчака владеет особняками и бизнес-центрами на месте бывших оборонных заводов

Семье секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака принадлежит более 100 зданий и 35 участков — они оформлены на компании, связанные с петербургским НПО «Ленинец», сообщает «Проект». Примерная стоимость этой недвижимости — 50 миллиардов рублей (около 850 миллионов долларов).

«Ленинец» — изначально советский оборонный комплекс, который специализировался на выпуске радиолокационного и навигационного оборудования для армии и флота. Его приватизация началась в 1992 году. Анатолий Турчак, отец Андрея Турчака, смог стать основным собственником, хотя был наемным сотрудником: все входившие в «Ленинец» предприятия были преобразованы в акционерные общества, затем появилась холдинговая компания «Ленинец» — в ее уставный капитал попали 50% акций всех предприятий.

Сейчас оборонные предприятия занимают только четверть всех зданий, остальные сдаются в аренду. Выручка от нее за прошлый год составила 1,5 миллиарда рублей. В некоторых случаях недвижимость бывших оборонных предприятий продавалась под коммерческую застройку.

Отдельное внимание издание уделило даче на Финском заливе, которая построена на месте испытательного полигона НИИ «Системотехники», где проверяли оборудование для обнаружения подводных лодок. Она находится рядом с поселком Логи в Кингисеппском районе Ленинградской области, землю приобрел брат Турчака Борис. Авторам расследования удалось запечатлеть здание с дрона — это двухэтажный дом, несколько построек поменьше и бассейн площадью около 80 квадратных метров.

Всего у семьи Турчака в собственности нашли минимум 14 квартир, 7 земельных участков и 5 домов общей стоимостью примерно 1,5 миллиарда рублей (почти 25 миллионов долларов). «Проект» также уточняет объекты недвижимости, которыми владеют жена и дочь Андрея Турчака — три квартиры в Санкт-Петербурге (общая стоимость — 257 миллионов рублей) и дача в Комарово (27 миллионов рублей).

Издание напомнило, что в 2013 году Алексей Навальный рассказал о найденной у Турчака компании в Ницце с оформленными апартаментами. После скандала чиновник продал недвижимость, но «Проект» выяснил, что семья Турчака после этого продолжила отдыхать в том же регионе Франции — обнаружена вилла, оформленная на компанию SCI Gryphon Property из Монако. Компанией владеет подруга жены Турчака Лариса Орлова, а дом купил в 2012 году Алексей Коротков, ее второй муж.

С военным производством НПО «Ленинец» также связаны скандалы. Например, в 2013 году Минобороны заключило контракт с АО «Заслон» на разработку радиолокационной станции кругового обзора ОКР «Кругозор» для боевых вертолетов Ми-8 и Ка-226. Позднее прокуратура установила, что при выполнении госконтракта деньги разворовывались под видом договоров с фирмами, зарегистрированными по адресу общественных туалетов в Самарской области.

Источник: «Проект»