Патриарх Кирилл и «духовник Путина» Тихон Шевкунов заблокировали работу над законом о домашнем насилии — «Верстка»

Издание «Верстка» со ссылкой на источники сообщает, что глава РПЦ патриарх Кирилл и митрополит Тихон Шевкунов, которого называют духовником президента России, в 2019 году попросили Владимира Путина не вводить закон о борьбе с домашним насилием.

Созданием документа занимались сразу три рабочие группы — из Госдумы, Совета Федерации и из Совета по правам человека при президенте. Идею разработки законопроекта о борьбе с семейным насилием поддержала в том числе спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу властей, также указывали, что россияне поддерживают такой законопроект.

Источник «Верстки» в Совете Федерации утверждает, что патриарх Кирилл лично обратился к Путину с просьбой о снятии законопроекта с обсуждения. Вскоре после этого Матвиенко остановила работу над ним. Против документа также выступили «консервативные патриархальные круги», в их числе бизнесмены, близкие к церкви.

Историк и исследователь РПЦ Николай Митрохин рассказал «Верстке», что церковь выступила против законопроекта из-за того, что ею управляют люди, вышедшие из «традиционных семей», где домашнее насилие было привычным. По его мнению, в РПЦ понимают, что «если будет более жесткий контроль, то сядут не отдельные священники, а десятки как минимум». Близкий к Госдуме источник издания сообщил, что такой законопроект «опасен для РПЦ», так как вслед за ним стали бы обсуждаться инициативы, затрагивающие гендерное равенство и равное распределение домашнего труда.

В конце августа 2022 года один из инициаторов законопроекта Оксана Пушкина сообщила, что работа над документом о профилактике семейно-бытового насилия «базово завершена». Документ в итоге поступил в Совет Федерации. Тем не менее собеседники «Верстки» утверждают, что нет «никаких предпосылок», что обсуждение документа вернется в повестку.

Источник: «Верстка»