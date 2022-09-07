Основателя фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Митю Алешковского не впустили в Грузию, где живет его семья

Экс-директора фонда «Нужна помощь» и основателя издания «Такие дела» Митю Алешковского не впустили в Грузию, где живет его жена и дочь, и отправили в Ереван, откуда он прилетел. Это подтвердил сам Алешковский издаю The Insider и его мать, историк Тамара Эйдельман.

Алешковский рассказал The Insider, что отказ ему никак не обосновали, а «просто посадили на самолет и отправили обратно (в Ереван — Прим “Холода”)». При этом благотворитель отметил, что он не раз пересекал границу Грузии, в которой он живет уже несколько лет.

«Поразительно то, что все это позорище происходит в зале аэропорта, где сияет огромная электрическая надпись: Be brave like Ukraine. Мало я знаю людей, которые бы любили Грузию так сильно, как Митя», — написала в фейсбуке Эйдельман.

Ранее Грузия не пустила на свою территорию участницу Pussy Riot Ольгу Борисову, активистку Инсу Ландер, соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, политика Дмитрия Гудкова и других.

Источник: Тамара Эйдельман, The Insider