Депутат оренбургского заксобрания назвал грядущие выборы нелегитимными

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области от КПРФ Владимир Гудомаров вышел на городскую площадь с одиночным пикетом.

«Я против монополии “ЕР”, устроившей своим гражданам пенсионный, коммунальный, мусорный “геноцид”. Орчане достойны честных и конкурентных выборов так депутатов, так и главы города», — написано на плакате мужчины.



Фото: «Орская хроника»

Гудомаров вышел на пикет после того, как Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Орска не заверила списки депутатов-коммунистов на довыборы в местный городской совет. По его мнению, в городе также появилось много проблем, которые никто не решает.

«Считаю, что сегодня у избирателей отбирают право выбора, не регистрируя неудобных для власти кандидатов. Такие выборы, на мой взгляд, нелегитимные», — рассказал журналистам Гудомаров.

Источник: «Орская хроника»