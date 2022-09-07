Из патриотических уроков «Разговоры о важном» убрали упоминания Украины и «спецоперации»

Министерство просвещения убрало из методических материалов к патриотическому уроку «Разговоры о важном», который состоится 12 сентября, упоминания о «спецоперации», Украине, «защите русских» и «подвигах российских солдат».

В «Альянсе учителей» считают, что «это результат огромного внутреннего сопротивления». При этом представитель профсоюза Даниил Кен сообщил «Верстке», что материалы об Украине и войне могут снова появиться в «Разговорах о важном», если внимание общества утихнет.

«В коллективе Альянса, конечно, бурная радость. Ощущение, что и мы свой ощутимый вклад в это внесли, и что теперь не нужно искать моральные компромиссы, идя в школу. Всё-таки увольнение или отказ проводить такие уроки — это для самых смелых, и 99% недовольных учителей не рискуют работой, а ищут как безопасно обходить принуждения. Но важно всем сохранять бдительность», — рассказал изданию Кен.

Согласно обновленным материалам, урок, который пройдет 12 сентября, будет посвящен патриотизму и любви к родине. Во время занятия дети будут разбирать стихи и произведения поэтов, вспоминать главные исторические события. При этом, согласно сценарию урока для 10-11 классов, рассматриваемые события касаются только периода с 1930 по 2020 год. В заданиях также нет упоминаний присоединения Крыма.

5 сентября с главной страницы сайта «Разговоров о важном» пропала прямая ссылка на методические материалы к уроку «Наша страна — Россия», на котором учителя должны были рассказывать детям, что цель войны с Украиной — «защита населения Донбасса, подвергавшегося издевательствам и притеснению со стороны киевского режима».

О введении специальных еженедельных классных часов «Разговоры о важном» в Минпросвещении России объявили летом 2022 года. В ведомстве сообщили, что на таких занятиях будут рассказывать о «ценностях российского общества». Затем, после обнародования методических материалов, выяснилось, что на этих уроках будут рассказывать о необходимости ведения войны. Это спровоцировало скандалы, а родителей и учителей стали призывать бойкотировать этот урок.

Источник: «Разговоры о важном», «Альянс учителей», «Верстка»