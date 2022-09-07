Financial Times: В Кремле регулярно звонят уехавшим из России олигархам и просят их вернуться

Российские олигархи, которые попали под санкции и уехали из страны, регулярно получают звонки из Кремля с призывом вернуться в Россию, сообщает Financial Times. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ерундой публикацию издания. Он сказал, что «многие из-за границы звонят сюда».

По данным издания, как минимум 21 российский бизнесмен судится с Евросоюзом из-за санкций. При этом некоторые из них уже думают вернуться в Россию. Как сообщает Financial Times, на Западе они чувствуют себя как в ловушке из-за персональных ограничений. При этом, как рассказали источники издания, США и Евросоюз рассчитывали, что российские олигархи надавят на Путина, но этого не произошло.

«Чтобы совершить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно сначала оказаться во дворце. Никого из этих людей там нет», — отметил один из источников Financial Times.

На вопрос, почему российские олигархи не выступили против войны, несколько собеседников издания привели в пример случай Олега Тинькова, который был вынужден продать свой бизнес из-за антивоенной позиции. Для остальных этот инцидент стал примером того, что осуждение войны может стоить им состояния.

Помимо этого, издание выяснило, что весной олигарх Михаил Фридман позвонил временной поверенной в делах США в Украине Кристине Квин и предложил отдать часть своего состояния на восстановление Украины. За это он просил США помочь ему избежать санкций. Во время разговора Фридман перешел на повышенные тона, и сделка не состоялась. В Госдепартаменте США не прокомментировали информацию о переговорах олигарха и Квин. Сам Фридман отрицает, что связывался с временной поверенной в делах США в Украине.

Также журналисты выяснили, что санкции против некоторых олигархов вводились на основе «наспех собранных» материалов: новостных заметок, корпоративных веб-сайтов и сообщений в социальных сетях.

Обновлено в 18:56. Добавлена цитата Пескова.

Источник: Financial Times