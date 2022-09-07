Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон забыла дочь в Кремле во время визита в Россию

Во время телепередачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, что она и ее муж экс-президент Билл Клинтон случайно забыли дочь Челси в Кремле во время официального визита в Россию.

Ведущий попросил Хиллари Клинтон рассказать о «самом безумном» случае во время семейной поездки. Политик не уточнила, в каком году произошел визит и не рассказала, как вернули дочь и где именно она была. При этом она подчеркнула, насколько это было волнительно, «особенно с учетом всего случившегося впоследствии».

При этом экс-глава протокола Ельцина Владимир Шевченко назвал ерундой слова Клинтон. Он сообщил, что помнит визит семьи политика, а случай с забытым ребенком — нет.

«У нас Клинтон и сам ерунду какую-то мелет, и эта девушка проснулась ... Ну может они ее и оставили, я не знаю. Они, в принципе, никогда не ночевали в Кремле самом. Может, они на экскурсии когда были?» — рассказал Шевченко.

Билл Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. Он пять раз приезжал в Россию с официальным визитом.

Источник: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, РИА «Новости»